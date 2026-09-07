Минпромторг подал иски к УЗГА почти на 5 млрд рублей

Минпромторг подал два иска к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Общая сумма исковых требований составляет 4,8 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Оба иска были поданы 3 сентября. Сумма требований по первому иску составляет 4,32 млрд руб., по второму — 517,89 млн руб. Какие-либо детали пока неизвестны. Ни в компании, ни в Минпромторге иски не комментировали.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога».