Нарколабораторию по производству мефедрона выявили под Омском

Подпольную нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Омской области. Возбуждено два уголовных дела — о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как установила полиция, осенью 2025 года злоумышленники — мужчина и его подруга — получили предложение о заработке от анонимных кураторов. На окраине одного из сел они организовали нарколабораторию, дистанционно получили компоненты для производства мефедрона и начали выпуск «синтетики». Наркотик они планировали сбывать через тайники-закладки.

В доме подозреваемых правоохранители изъяли пять пластиковых контейнеров с 2,6 кг мефедрона, 153 двадцатилитровые канистры с прекурсорами и лабораторное оборудование. В лесу оперативники обнаружили закопанный в землю 20-килограммовый мешок с наркотиком.

Мужчина взят под стражу, его подруге избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Михаил Кичанов