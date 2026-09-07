Глава Башкирии потребовал уволить директора гимназии, где ученик напал с ножом на одноклассника

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить директора гимназии в Кушнаренково и его заместителя. Во время конфликта в учебном заведении 2 сентября школьник ранил одноклассника ножом. По словам господина Хабирова, администрация школы пыталась скрыть факт затяжной ссоры между подростками.

«Один мальчик учится на отлично, хороший мальчик из хорошей семьи. Второй мальчик учится на тройки, лидер, задира немножко, физически очень крепкий. Как вы думаете, кто на кого напал? И почему мальчик, учащийся на пятерки, напал? Ему что, делать нечего было? Был конфликт, который пытались от нас скрыть. Директор сегодня уволен должен быть, понятно? Вот сегодня у меня лежит заявление на увольнение»,— сказал господин Хабиров на оперативном совещании (цитата по РБК).

Глава региона отдельно обсудил инцидент с главой Кушнаренковского района Маратом Латыповым. Господин Хабиров призвал руководителей всех муниципалитетов и директоров школ открыто говорить о ссорах между учениками. Он напомнил, что для этого в Башкирии создан «психологический спецназ» из педагогов и других профильных специалистов, который может выехать на место и помочь разрешить конфликт.

2 сентября в школе Кушнаренково девятиклассник во время урока нанес сверстнику несколько ножевых ранений. Пострадавшего подростка доставили в больницу, где срочно прооперировали. После его в тяжелом состоянии на борту санавиации перевезли в Уфу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.