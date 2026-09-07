В Оренбургской области сгорели 15 домов в СНТ «Заря»

При пожаре в СНТ «Заря» в Соль-Илецком округе Оренбургской области повреждены 30 садовых домиков, 15 из них полностью сгорели. В целях безопасности спасатели эвакуировали 61 человека, из которых 58 — ученики технологического техникума и спецшколы для мальчиков. Их разместили в детском доме Соль-Илецка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Обошлось без пострадавших, огонь на учебные заведения не распространился.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, однако тушение пожара продолжается. На месте ЧП работают 36 человек и 20 единиц техники. Также участвуют силы и средства РСЧС. Тушение осложняют жаркая погода и порывы ветра, отметили в ведомстве.

Инцидент в СНТ «Заря» произошел 5 сентября, первым вспыхнул один из нежилых домов. Сухая трава возле него привела к распространению огня на лесной массив. Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды объявило в Оренбургской области со 2 по 8 сентября оранжевый уровень опасности. По данным ведомства, температура в регионе будет сохраняться на уровне +31-33 °C с порывами ветра до 15-18 м/с.