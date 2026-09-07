Трамп показал новую форму космических сил США в «нацистской стилистике»

Президент США Дональда Трамп опубликовал в Truth Social изображения новой парадной формы космических сил США. Сгенерированные ИИ картинки вызвали споры и критику из-за «нацистской стилистики» дизайна. Как отмечает The Daily Telegraph, пока нет официального подтверждения, что Министерство обороны США действительно введет такую форму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TruthSocial Фото: TruthSocial

В публикации президента Трампом представлен темно-серый комплект формы, включающий приталенный китель с высоким воротником, фуражку с кокардой и высокие кожаные сапоги. Цвета формы: «космический серый», «полуночный черный» и «атласный черный». Подпись гласит, что дизайн был «вдохновлен дисциплиной и функциональностью униформы из фильма "Звездный десант"».

«Звездный десант» — это сатирическая антиутопия, в которой высмеивается тоталитаризм и намеренно используется эстетика нацистской пропаганды и формы СС. Режиссер картины Пол Верховен несколько лет назад в интервью говорил, что показал в фильме «фашистов, которые сами не осознают своего фашизма».

При этом некоторые пользователи увидели определенное сходство дизайна новой формы с той, что носили герои комедии «Космические яйца», пародирующей «Звездные войны». Критики отметили, что представленный Дональдом Трампом дизайн выглядит «слишком злодейским и театральным», как будто его создавали не для реальных военных, а для продолжения съемок комедии.

Космические силы США были созданы Дональдом Трампом в декабре 2019 года и стали первым новым родом войск в США за последние 72 года. Эти войска отвечают за управление спутниковыми группировками, отслеживание космического мусора, защиту орбитальных аппаратов США от космического оружия и за запуск военных ракет-носителей с космодромов на мысе Канаверал и на базе Ванденберг.

Алена Миклашевская