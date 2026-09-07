РСТ предложил реформу туристического налога

Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация (РГА) и Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) выступили с инициативой изменить механизм взимания туристического налога в России. Они предлагают сделать плательщиком налога не гостиницу, а самого туриста, а средства размещения оставить в роли налоговых агентов, которые будут собирать налог и перечислять его в бюджет. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

Авторы инициативы направили предложение министру экономического развития Максиму Решетникову. Сейчас, напомнили они, налог платит организация или предприниматель, предоставляющие жилье на короткий срок, что иногда приводит к тому, что гостиницы гасят его из собственной прибыли. Новый подход позволит сделать налог более прозрачным и логичным, поскольку плательщиком будет непосредственно тот, кто пользуется услугой размещения.

Ключевое изменение — отказ от процентной ставки, привязанной к стоимости номера, и переход к фиксированной сумме за одного человека в сутки. По мнению представителей отрасли, текущая модель несправедлива, так как рост цены проживания связан не только с прибылью, но и с увеличением расходов на зарплаты, коммунальные услуги, ремонт и обслуживание кредитов. Фиксированный сбор сделает нагрузку более предсказуемой и отделит налог от ценовой динамики гостиниц.

Еще одна важная инициатива — введение инвестиционного вычета для гостиниц, которые вкладываются в капитальный ремонт и реконструкцию. Подтвержденные затраты можно будет учесть при расчете налога в следующих периодах, то есть часть сбора останется у отеля, способствуя обновлению инфраструктуры.

Предложения уже поддержали крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании рынка. К обращению, в частности, присоединились руководители Cronwell Management, AZIMUT Hotels, Cosmos Hotel Group, «Арбат Отель Менеджмент», ГК «Мантера», группы отелей «Русские Сезоны», ZONT Hotel Group и др.