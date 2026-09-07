Чиновники Самарской области вступили в отряд «БАРС – Крылья»

Группа высокопоставленных сотрудников правительства Самарской области и глав муниципалитетов вошла в мобилизационный людской резерв отряда «БАРС – Крылья» — подразделения противодействия беспилотным системам, созданного по указу президента. Среди резервистов оказались врио заместителя губернатора Никита Зубко и Владимир Кий, вицепремьер Вячеслав Романов, врио министра по региональной безопасности Александр Шарков, министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Правительство Самарской области Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Правительство Самарской области

Также в отряд вошли врио министра строительства Александр Фомин, Герой России, замминистра молодежной политики Андрей Еремин, Герой России Максим Девятов, глава Тольятти Илья Сухих и глава Сызрани Сергей Володченков.

«Готовили себя изначально морально. Это наша святая задача — защищать любимую Самарскую область от врага. Поэтому принял решение и записался в резервисты мобильных огневых групп, чтобы поддержать ребят, которые защищают наш регион», — пояснил Александр Фомин.

Губернатор Вячеслав Федорищев посетил полигон мотострелкового соединения Центрального военного округа, где проходит боевое слаживание новых мобильных огневых групп отряда. По словам губернатора, МОГ — ключевая боевая единица защиты региона, а служба в «БАРСе» по сложности не уступает работе «на ленте».

Глава региона осмотрел учебные места, где должностные лица правительства и администраций муниципалитетов отрабатывают стрельбу по воздушным целям из автомата и спаренного пулемета ПКТ, а также принял участие в тренировке и обсудил с добровольцами предстоящие задачи.

Вячеслав Федорищев вручил военнослужащим отряда «БАРС – Крылья», уже сбивающим вражеские беспилотники над Самарской областью, почетные знаки губернатора «За содействие Вооруженным Силам РФ» II и III степени. В правительстве отметили, что подразделение доказало свою эффективность и будет пополняться новыми добровольцами из мобилизационного резерва.

В период с ночи воскресенья до утра понедельника беспилотники атаковали Самарскую и Ульяновскую области. Погибших и пострадавших нет.

В Ульяновской области беспилотники сбиты над Чердаклинским районом. В международном аэропорту Курумоч задержаны 15 рейсов.

Георгий Портнов