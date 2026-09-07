В Ульяновской области два беспилотника сбиты над Чердаклинским районом

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновской области. Никто не погиб и не пострадал, имущество не повреждено. Место падения обломков зафиксировано в Чердаклинском районе. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни. При обнаружении пролета беспилотника следует незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Кроме того, для обеспечения безопасности запрещено распространять в интернете фото и видеоматериалы, связанные с БПЛА (в том числе с их обломками) и работой средств противовоздушной обороны.

Также атаке вражеской беспилотной авиации подверглась Самарская область. В международном аэропорту Курумоч задержан прилет и вылет 15 авиарейсов.

Георгий Портнов