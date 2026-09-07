В самарском аэропорту задержан прилет и вылет 15 рейсов
Задержка отправления и прибытия 15 рейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в понедельник, 7 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ
В частности, отложен вылет самолетов из Самары в Анталью, Дубай, Батуми, Сочи, Новый Уренгой, Тобольск и Калининград. Также задерживается прибытие рейсов в Самару из Шарм-эль-Шейха, Батуми, Москвы, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода и Нового Уренгоя.
Задержка прибытия и отправления самолетов связана с ограничениями из-за угрозы БПЛА.
В связи с этим в ряде регионов, включая Самарскую и Ульяновскую области, объявлялась угроза атаки беспилотников. В ночь с воскресенья на понедельник над регионами сбито 306 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Сейчас объявлен отбой воздушной тревоги. Аэропорты Самары и Ульяновска работают в штатном режиме.