Беспилотники атаковали Самарскую и Ульяновскую области

В период с 20:00 6 сентября до 8:00 (MSK) 7 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников над территориями нескольких субъектов РФ, включая Самарскую и Ульяновскую области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областями. Кроме того, ликвидированы беспилотники над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Георгий Портнов