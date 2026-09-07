Ударившему полицейского новосибирцу назначили принудительные работы

Житель Ордынского района признан виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) женщин, умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а также применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил Следственный комитет России по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел в Ордынском районе в январе 2026 года. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель напал на свою подругу и ее знакомую с шуруповертом, угрожая гостье убийством. Когда прибывшая на вызов полиция попыталась его урезонить, мужчина ударил головой по лицу одного из стражей порядка.

Суд назначил фигуранту дела три года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Михаил Кичанов