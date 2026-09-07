FT: к 2040 году Россия может контролировать более трети мировой добычи урана

В ближайшие 15 лет Россия может получить контроль над 36% мировой добычи урана. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты Центра стратегического преимущества (Centre for Strategic Advantage, CSA). По мнению авторов доклада, «это поставит под угрозу энергетическую безопасность Запада в условиях резкого роста спроса со стороны новых атомных электростанций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из доклада следует, что в 2024 году Россия произвела около 5% мирового объема урана. Однако, как отмечает CSA, «внутреннее производство скрывает гораздо более масштабные операции».

По данным центра, если учесть контролируемые Россией рудники за пределами страны, ее доля в мировых производственных мощностях уже в 2024 году составила почти четверть. В частности, Россия разрабатывает месторождения урана в Танзании и Намибии через компанию Uranium One. В прошлом году также было подписано соглашение о расширении сотрудничества с Нигером.

«К 2040 году мы можем столкнуться с зависимостью от добываемого Россией урана, аналогичной нашей зависимости от российской нефти и газа в 2022 году»,— полагает аналитик CSA Гарет Хейвуд.

Евгений Хвостик