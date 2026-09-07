Жилищная очередь в Петербурге за пять с половиной лет сократилась втрое

С начала 2026 года в Петербурге более 5,3 тыс. семей улучшили жилищные условия благодаря городским мерам поддержки. В том числе 1 625 семей, состоящих на жилищном учете, переехали в квартиры, предоставленные городом, сообщает Жилищный комитет Санкт-Петербурга в своем канале в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге с начала года новые квартиры получили 1 625 семей-очередников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге с начала года новые квартиры получили 1 625 семей-очередников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Еще более 3,6 тыс. семей воспользовались социальными выплатами и льготными займами на приобретение жилья. На эти цели город направил 14,2 млрд рублей.

За последние 5,5 лет число семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, сократилось втрое — со 137 тыс. до 44,9 тыс.

Особое внимание город уделяет льготным категориям граждан. С 2024 года действует механизм, позволяющий решать жилищные вопросы в год обращения для детей-сирот, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, ветеранов боевых действий и граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями.

«С начала 2026 года благодаря поддержке города уже более 5,3 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия. Мы сохраняем высокий темп и, главное, видим результат: очередь на жильё сокращается»,— отметил председатель Жилищного комитета Денис Удод.

Матвей Николаев