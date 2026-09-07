Долгосрочная аренда жилья в Петербурге за год подешевела на 10%

Долгосрочная аренда жилья в Санкт-Петербурге за год подешевела в среднем на 10%. При этом за последние три месяца ставки выросли примерно на 7% на фоне сезонного увеличения спроса, следует из данных «Циан.Аналитики», пишут «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аренда жилья в Петербурге подешевела на фоне роста предложения на 72%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Аренда жилья в Петербурге подешевела на фоне роста предложения на 72%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сильнее всего ставки снизились в Кронштадтском районе — на 26,7%, до 30,4 тыс. рублей в месяц. На втором месте по темпам падения оказался Петроградский район — минус 18,7%, до 92,7 тыс. рублей, на третьем — Выборгский, где аренда подешевела на 12,7%, до 42,1 тыс. рублей.

На начало сентября средняя стоимость аренды студии составляет 36,9 тыс. рублей в месяц — на 11% меньше, чем год назад. «Однокомнатные» квартиры сдаются за 45,5 тыс. рублей (минус 10%), «двушки» — за 69,4 тыс. (минус 10%), трехкомнатные — за 99,4 тыс. рублей (минус 9%).

При этом за последние три месяца ставки выросли примерно на 7%. Аналитики связывают это с традиционным сезонным всплеском спроса, однако его масштаб оказался заметно ниже, чем в предыдущие годы. Летом 2025 года аренда подорожала на 13%, а в 2024 и 2023 годах — более чем на 20%.

Снижение стоимости аренды в Петербурге началось еще в четвертом квартале 2025 года и продолжилось в этом году. Сейчас спрос на жилье для долгосрочной аренды на 15–20% выше, чем в начале лета, однако на 5–7% ниже прошлогодних значений.

«Из-за общего спада на рынке недвижимости часть собственников не стала индексировать ставки», — пояснил главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

Среди других факторов эксперты отмечают замедление роста зарплат, эффект высокой базы предыдущих лет и увеличение предложения. Сейчас на платформе выставлено около 9,1 тыс. объектов — на 72% больше, чем год назад.

Матвей Николаев