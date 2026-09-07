Православные пройдут крестным ходом 190 км в Свердловской области

Паломники отправятся в 11-дневный Симеоновский крестный ход длиной 190 км из Алапаевска в Верхотурье в Свердловской области, сообщили в Екатеринбургской епархии. Шествие пройдет в 18-й раз: православные пронесут иконы небесных покровителей региона — святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Старт намечен на 14 сентября. Перед началом пути верующие примут участие в торжественном чине освящения нижнего храма в честь Августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково и Меркушино. Самым сложным участком станет Махнево: там православные пройдут Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы. Предполагается, что туда они доберутся 20 сентября. Завершится крестный ход богослужением в Верхотурье.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины. «Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. К нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители области»,— рассказал организатор крестного хода Олег Морозов.

Ирина Пичурина