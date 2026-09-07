Прокуратура взыскала с РЖД ущерб за сбитую косулю в Новосибирской области

ОАО «РЖД» возместило ущерб, причиненный животному миру источником повышенной опасности. С соответствующим иском в суд обратилась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как установило надзорное ведомство, в феврале 2026 года на перегоне станций Кожурла — Труновская Западно-Сибирской железной дороги состав столкнулся с косулей. В результате происшествия животное погибло.

Вред, причиненный дикой природе, составил 40 тыс. руб.

Михаил Кичанов