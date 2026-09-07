В Ленобласти в двойном ДТП на трассе «Кола» пострадали ребенок и взрослый

На 86-м километре федеральной трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти произошли два ДТП с участием легковых и грузовых автомобилей. В авариях пострадали взрослый и ребенок, сообщили 7 сентября в региональном ГУ МЧС и ГКУ «Леноблпожспас».

Авария произошла накануне около 23:00 неподалеку от Дусьево. По данным «Леноблпожспаса», в одном из ДТП в попутном направлении столкнулись «Жигули», Dongfeng BOX и фура. Во втором случае произошло лобовое столкновение легкового Mercedes с грузовой Scania, которая после удара съехала в кювет.

На месте работала дежурная смена 121-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». На время ликвидации последствий аварии движение по одной полосе в направлении Петербурга ограничивали.

Утром 7 сентября, по данным «Яндекс Карт», затруднений движения на Мурманском шоссе не наблюдалось.

Матвей Николаев