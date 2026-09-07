В Хабаровском крае задержан подозреваемый в поджоге станции сотовой связи

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском крае россиянина 1989 года рождения. Его подозревают в поджоге станции сотовой связи. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина через интернет связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Тот дал россиянину задание поджечь базовую станцию одного из операторов сотовой связи. В зону ее покрытия «входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края», уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (госизмена в форме оказания иной помощи иностранному государству) и ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК. По указанным статьям ему грозит 25 лет лишения свободы. Решением суда россиянин заключен под стражу.