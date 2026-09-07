В Непале начался траур по жертвам наводнения
В Непале проходит общенациональный траур по погибшим при наводнении в высокогорном районе Расува на севере страны. Над правительственными зданиями по всей стране, а также дипломатическими представительствами Непала за рубежом приспущены государственные флаги, сообщает The Himalayan Times.
По последним данным, число жертв составляет более 1,3 тыс. человек. 3,9 тыс. человек числятся пропавшими без вести. Спасено 9,2 тыс. человек. Из них 3,2 тыс. находятся в пунктах временного размещения.
Наводнение произошло 26 августа из-за схода массы грязи и камней в реку Бхотекоши на границе Непала и китайского Тибета. Среди пропавших без вести 506 иностранцев. По данным посольства России в Непале, в зоне бедствия находились 12 россиян, они пока не вышли на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.