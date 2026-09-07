В Непале начался траур по жертвам наводнения

В Непале проходит общенациональный траур по погибшим при наводнении в высокогорном районе Расува на севере страны. Над правительственными зданиями по всей стране, а также дипломатическими представительствами Непала за рубежом приспущены государственные флаги, сообщает The Himalayan Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Буддистский монах совершает ритуал в память о погибших во время наводнения Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Dar Yasin / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Следующая фотография 1 / 8 Буддистский монах совершает ритуал в память о погибших во время наводнения Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Dar Yasin / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP

По последним данным, число жертв составляет более 1,3 тыс. человек. 3,9 тыс. человек числятся пропавшими без вести. Спасено 9,2 тыс. человек. Из них 3,2 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода массы грязи и камней в реку Бхотекоши на границе Непала и китайского Тибета. Среди пропавших без вести 506 иностранцев. По данным посольства России в Непале, в зоне бедствия находились 12 россиян, они пока не вышли на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.