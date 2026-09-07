«РИА Новости»: рубль перестал быть самой недооцененной валютой в мире

В конце лета 2026 года рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире, уступив первое место филиппинскому песо, передает «РИА Новости». Это следует из рейтинга крупнейших экономик, построенного на стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы.

Агентство рассчитало курс национальных валют относительно доллара США по паритету покупательной способности (ППС). Согласно итогам анализа, курс рубля по ППС в 2,68 раза ниже текущего и составляет 32,42 руб. за доллар. Год назад этот показатель был в 3,3 раза ниже официального курса – тогда рубль находился в лидерах по недооцененности. Сейчас же он входит в топ-5 самых недооцененных валют.

Первое место занял филиппинский песо с реальным курсом, который оказался в 3,75 раза ниже официального. Второй стала индонезийская рупия с показателем 3,67 раза, третье — индийская рупия (3,24 раза), на четвертом месте — иранский риал, недооцененный втрое.

Среди валют ведущих мировых экономик курс многих практически совпадает с расчетным по ППС. К ним относятся евро (оценка по Германии, Франции и Италии), австралийский доллар, шведская крона, канадский доллар и британский фунт стерлингов.

В то же время самой переоцененной валютой признан израильский шекель — его курс завышен на 65%. Также в число переоцененных вошли норвежская и датская кроны с превышением ППС на 34% и 16% соответственно.