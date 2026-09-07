Тюменского криминального авторитета Диму Черного Верховный суд оставил в колонии

Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы тюменского криминального авторитета Дмитрия Ляпустина (Димы Черного) и оставил в силе приговор, по которому ему было назначено девять лет колонии особого режима, передает ТАСС. Он был осужден Тюменским областным судом в 2025 году за вымогательство, незаконное хранение оружия и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По данным следствия, Ляпустин, отбывая наказание за ранее совершенное преступление, относил себя к группе заключенных с неформальной иерархией и был «смотрящим по отряду». Он также нанес на тело татуировки, символизирующие лидерство в преступном сообществе. После освобождения Черный начал заниматься вымогательством, требуя у предпринимателей деньги для неформальной поддержки других осужденных. В декабре 2023 года его задержали после того, как он отобрал 20 тыс. руб. у местного бизнесмена. В ходе обыска в доме осужденного в деревне Зырянка полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья «ТОЗ-БМ».

Осужденный и его защитник оспаривали приговор, утверждая, что дело не основано на исследованных доказательствах, а уголовное преследование является незаконным. Однако Верховный суд не нашел оснований для изменения приговора и оставил жалобы без удовлетворения.

Ирина Пичурина