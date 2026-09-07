WSJ узнала о схеме продажи ключей от пляжа в США за сотни тысяч долларов

В американском штате Массачусетс на острове Мартас-Винъярд появился новый сегмент рынка недвижимости — так называемые пляжные ключи. Это право собственности на участок прибрежной земли с запретом на строительство, однако покупателям гарантируется эксклюзивный доступ к пляжу, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Стоимость таких ключей заметно выросла за последние два десятилетия. В 2003 году доступ к пляжу Куансу стоил около $200 тыс., а в 2025 году цена достигла $475 тыс. «Ключ» от пляжа Хэнкок подорожал до $650 тыс.

Мартас-Винъярд — популярный курорт среди американской элиты, политиков и звезд Голливуда. Исторически этот остров после упадка китобойного промысла превратился в престижное место отдыха и летних резиденций для обеспеченных граждан.

Помимо пляжных ключей, опрошенные WSJ эксперты отмечают стремительный рост цен на недвижимость в университетских городках США. Состоятельные семьи скупают жилье вблизи ведущих вузов, обеспечивая комфорт детям для учебы и проживания.

Также на рынке дорогой недвижимости США растет спрос на исторические объекты. Например, звезда Национальной футбольной лиги Трэвис Келси приобрел поместье в Огайо за $5,35 млн.