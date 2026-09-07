Новосибирские ученые научились очищать сточные воды с помощью папоротника

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) провели эксперименты по очистке сточных вод с помощью азоллы каролинской — миниатюрного водного папоротника. Исследование показало способность биомассы папоротника эффективно связывать и поглощать загрязняющие вещества, рассказали в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Водный папоротник обладает значительным потенциалом биоочистки благодаря высокой скорости роста биомассы и способности накапливать токсичные вещества на клеточном уровне. Растение способно очищать воду от органических загрязнений и тяжелых металлов без вреда для экосистемы, отметил лаборант кафедры инженерных проблем экологии НГТУ Данил Романов.

В ходе экспериментов предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде была доведена до нормы за 40 дней.

Михаил Кичанов