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В Петербурге инспекторы ДПС устроили погоню за несовершеннолетним мотоциклистом

В Кировском районе Санкт-Петербурга инспекторы ДПС преследовали мотоциклиста, который не остановился по требованию сотрудников полиции. Байкер двигался без регистрационных номеров, сообщили 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В Петербурге задержали мотоциклиста без прав после погони по встречной полосе

В Петербурге задержали мотоциклиста без прав после погони по встречной полосе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге задержали мотоциклиста без прав после погони по встречной полосе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На площади Стачек инспекторы попытались остановить мотоцикл Grox, однако водитель продолжил движение. Во время преследования он выезжал на встречную полосу, маневрировал между автомобилями и неоднократно увеличивал скорость, пытаясь скрыться.

На кольце площади Стачек мотоцикл занесло, после чего водитель продолжил попытку скрыться пешком. В ходе оформления нарушения выяснилось, что мотоциклист несовершеннолетний и водительского удостоверения у него нет.

В отношении подростка составили административные протоколы за управление транспортным средством без прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД.

Мотоцикл изъяли и поместили на спецстоянку. С несовершеннолетним работают сотрудники органов опеки.

Матвей Николаев

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