В Петербурге инспекторы ДПС устроили погоню за несовершеннолетним мотоциклистом
В Кировском районе Санкт-Петербурга инспекторы ДПС преследовали мотоциклиста, который не остановился по требованию сотрудников полиции. Байкер двигался без регистрационных номеров, сообщили 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.
В Петербурге задержали мотоциклиста без прав после погони по встречной полосе
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
На площади Стачек инспекторы попытались остановить мотоцикл Grox, однако водитель продолжил движение. Во время преследования он выезжал на встречную полосу, маневрировал между автомобилями и неоднократно увеличивал скорость, пытаясь скрыться.
На кольце площади Стачек мотоцикл занесло, после чего водитель продолжил попытку скрыться пешком. В ходе оформления нарушения выяснилось, что мотоциклист несовершеннолетний и водительского удостоверения у него нет.
В отношении подростка составили административные протоколы за управление транспортным средством без прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД.
Мотоцикл изъяли и поместили на спецстоянку. С несовершеннолетним работают сотрудники органов опеки.