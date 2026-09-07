В Мурманской области зафиксировали исторический минимум летальности от инфарктов и инсультов

Летальность от инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний в Мурманской области за последний год снизилась на треть и достигла исторического минимума. Регион вошел в число 15 субъектов РФ, полностью выполнивших показатели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве области.

«Мурманская область — в числе 15 регионов, полностью выполнивших показатели нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Летальность снижена на треть и достигла исторического минимума: 8,9% от инфаркта, 23% от онкозаболеваний, 9,5% от инсульта»,— говорится в сообщении.

В регионе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. За последнее время отремонтировано и реконструировано 59 объектов, закуплено более 36 тыс. единиц медицинского оборудования.

До 2030 года планируется модернизировать еще 14 объектов первичного звена здравоохранения, внедрить современные интернет-технологии и развивать арктическую медицину.

Матвей Николаев