Губернатор Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили 20 БПЛА

Вооруженные силы Украины более чем 20 беспилотниками атаковали город Новошахтинск и еще семь районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По словам господина Слюсаря, под удар попали Азовский, Чертковский, Шолоховский, Миллеровский, Верхнедонский, Кашарский и Усть-Донецкий районы области. Информация о пострадавших и повреждениях на земле уточняется. В 7:00 мск режим беспилотной опасности продолжал действовать в регионе.