В России появится новая система оплаты труда медработников

В России к концу 2026 года планируют создать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников с фиксированной долей оклада не менее 50% от зарплаты без учета компенсаций. Об этом сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников в интервью «Ведомостям».

Господин Домников отметил, что в разных регионах страны подходы к начислению зарплат медперсоналу значительно отличаются. В некоторых случаях базовый оклад ограничен уровнем минимальной оплаты труда, а основная часть дохода формируется за счет стимулирующих выплат и премий, что создает нестабильность и давление на врачей. По новым правилам, стимулирующие выплаты не должны превышать 50% от общей суммы заработка.

Внедрение новой модели оплаты труда начнется с пилотных проектов и запланировано на начало 2027 года. Работы над системой стартовали еще до пандемии COVID-19, однако ее реализацию отложили из-за необходимости выплаты повышенных надбавок в период борьбы с коронавирусом.