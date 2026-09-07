В России отозвали из обращения партию антибиотика «Линезолид»

Фармацевтическая компания «МОСФАРМ» отозвала в России партию антибиотика «Линезолид» серии 0150526. Причиной стало несоответствие препарата критически важному показателю безопасности «Бактериальные эндотоксины», следует из документов Росздравнадзора, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Отзыв касается раствора для инфузий «Линезолид» с дозировкой 2 мг/мл объемом 300 мл в бутылках, упакованных в картонные ящики. Показатель «Бактериальные эндотоксины» регулирует содержание пирогенных примесей — веществ, способных вызвать у пациентов лихорадочную реакцию (например, повышение температуры). Контроль этого параметра особенно важен для препаратов, вводимых парентерально.

«Линезолид» принадлежит к новому классу противомикробных средств — оксазолидинонам. Благодаря уникальному механизму действия он не вызывает перекрестной резистентности с другими классами антибиотиков. Препарат назначают при пневмонии, кожных инфекциях и остеомиелите (инфекции костей).