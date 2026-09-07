В аэропортах Новосибирска и Новокузнецка задержаны рейсы четырех авиакомпаний

В международных аэропортах Новосибирска (Толмачево) и Новокузнецка (Спиченково) задержаны рейсы авиакомпаний «Северный ветер», «Россия», «Сибирь», «Казак Эйр» в Сочи, Калининград, Астану, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Отменены рейсы авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в Иркутск и авиакомпании «Россия» по направлению Новосибирск — Сочи.

В связи с задержкой рейсов надзорное ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

Михаил Кичанов