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В Петербурге 7 сентября ожидается солнечная погода без осадков

В Санк-Петербурге 7 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем составит +13…+15 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Петербурге на неделе потеплеет до +20 градусов

В Петербурге на неделе потеплеет до +20 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге на неделе потеплеет до +20 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Утром в городе было около +8,6 градуса. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Во вторник, 8 сентября, станет теплее. Ночью температура опустится до +7…+9 градусов, днем поднимется до +18…+20. Осадков не ожидается.

В среду, 9 сентября, пройдут кратковременные дожди, местами — ночью. Температура воздуха составит +12…+14 градусов ночью и +17…+19 днем.

Матвей Николаев

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