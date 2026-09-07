На КАД в районе Мурино завершили укладку дорожного покрытия на месте провала, образовавшегося 4 сентября после сильного дождя. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На КАД в районе Мурино завершили укладку дорожного покрытия после провала

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» На КАД в районе Мурино завершили укладку дорожного покрытия после провала

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«По состоянию на 23:00 6 сентября полностью завершены работы по устройству дорожного покрытия. Уложено три слоя асфальтобетона. Полосы движения будут закрыты на период стабилизации асфальтобетона»,— сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Илья Пузыревский.

Провал образовался на 32-м километре внешнего кольца КАД. Поверхностные воды попали в конструктивные слои дорожной одежды, из-за чего снизилась несущая способность земляного полотна.

На участке перекрыты третья и четвертая полосы движения. На первой и второй полосах действует ограничение скорости до 50 км/ч.

Матвей Николаев