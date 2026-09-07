Число книжных магазинов в Японии из-за кризиса впервые опустилось ниже 10 тысяч

Книжная отрасль Японии столкнулась с кризисом из-за роста цен на топливо и увеличения логистических расходов, пишет The Mainichi. Впервые число книжных магазинов в стране опустилось ниже 10 тыс.

Как уточняет газета, за год в Японии закрылось 539 книжных магазинов, а один из крупнейших издательских домов страны Tohan по итогам 2025 года показал годовой убыток в 4 млрд иен ($25 млн). Другой крупный игрок — Nippan — понес убытки в 3,6 млрд иен ($22 млн).К убыткам в издательских домах привел рост затрат на топливо, рабочую силу и материалы.

Число торговых точек может сократиться еще больше из-за законодательной новации, направленной на улучшение экономического и социального положения водителей грузовиков. Закон запретит заключать контракты по ставкам ниже минимальных, установленных правительством. По оценкам Японской ассоциации оптовых продавцов печатных изданий, стоимость доставки печатных изданий может вырасти почти вдвое.

«У нас есть ощущение кризиса, и мы приближаемся к ситуации, в которой мы должны рассмотреть возможность выхода из дистрибьюторского бизнеса»,— цитирует издание президента Nippon Group Holdings Такеру Тогаси. Книги в Японии стоят примерно вдвое дешевле, чем в Европе и США. Если оптовые издательства перестанут поставлять книги, на полках будут представлены только популярные новинки и бестселлеры. Покупатели больше не смогут заказывать специализированные издания, пишет The Mainichi.

Эрнест Филипповский