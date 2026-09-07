Поезд из Екатеринбурга столкнулся грузовиком в Пермском крае

На 1509 км перегона станций Кукуштан — Ергач в Пермском крае пассажирский поезд «Финист», следовавший из Екатеринбурга в Пермь, столкнулся с грузовым автомобилем Renault. Организована проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел 6 сентября около 23:00, оказался поврежден подвижной состав. Пострадавших в результате происшествия нет, задержка в движении составила 30 минут.

Ирина Пичурина