Поезд из Екатеринбурга столкнулся грузовиком в Пермском крае
На 1509 км перегона станций Кукуштан — Ергач в Пермском крае пассажирский поезд «Финист», следовавший из Екатеринбурга в Пермь, столкнулся с грузовым автомобилем Renault. Организована проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Инцидент произошел 6 сентября около 23:00, оказался поврежден подвижной состав. Пострадавших в результате происшествия нет, задержка в движении составила 30 минут.