Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд из Екатеринбурга столкнулся грузовиком в Пермском крае

На 1509 км перегона станций Кукуштан — Ергач в Пермском крае пассажирский поезд «Финист», следовавший из Екатеринбурга в Пермь, столкнулся с грузовым автомобилем Renault. Организована проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел 6 сентября около 23:00, оказался поврежден подвижной состав. Пострадавших в результате происшествия нет, задержка в движении составила 30 минут.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд