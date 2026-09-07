Температура на Среднем Урале в начале недели достигнет почти +30°

В Свердловской области на неделе прогнозируется теплая и преимущественно сухая погода: осадки будут незначительными, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Регион окажется между антициклоном над восточным Казахстаном и циклоном в Поволжье, что обеспечит поступление теплого воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В начале недели среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 5°-7°, к ее концу отклонение составит 2°-4°. В понедельник северные и западные районы будут под влиянием атмосферного фронта: днем воздух прогреется до +20°, возможны осадки. На юго-востоке области температура достигнет почти +30°.

8 сентября в районе Каспия сформируется частный циклон, который сместится в Поволжье. Это приведет к отступлению атмосферного фронта на запад и поступлению тропической воздушной массы. Вторник может стать самым теплым днем сентября в регионе. 9 сентября через Средний Урал пройдет холодный атмосферный фронт. В дневное время дожди возможны на севере и северо-востоке области. 10 сентября циклон сместится в район Среднего Урала, что может вызвать осадки на большей части территории. В пятницу регион останется в умеренно-теплой воздушной массе, но возможно похолодание на севере.

В Екатеринбурге днем понедельника температура достигнет +26°..+28°, ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный, 2-7 м/с, днем порывы до 11 м/с. Во вторник ночью прогнозируется +14°, днем +28°. В среду будет ночью +13°, днем +21°, в четверг — +9°, днем +20°, в пятницу — ночью +8°, днем +21°. В субботу ожидается ночью +9°, днем +22°, в воскресенье — ночью +11°, днем +18°.

Ирина Пичурина