Минобороны России сообщило о пуске ракеты «Оникс» с фрегата «Адмирал Горшков»
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил учебную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ракета была запущена на плановых учениях по боевой подготовке. «Оникс» поразила цель на полигоне Чижа в Архангельской области, преодолев дистанцию более 300 км, отметили в ведомстве.
Стрельбы прошли успешно, добавили в Минобороны. Средства объективного контроля зафиксировали точное соблюдение всех полетных и технических характеристик.