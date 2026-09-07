Трамп поддержал переименование штата Нью-Мексико в Новую Америку

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карту штата Нью-Мексико с надписью «Новая Америка». Публикация с перечеркнутым словом «Мексика» появилась после распространения фейка о якобы подписанном указе о переименовании штата.

«Многие предлагали сменить название Нью-Мексико — одного из величайших штатов по масштабам фальсификации выборов за всю историю — на «Нью-Америка». Это звучит куда престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата», — написал американский президент. Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X сделал репост изображения.

Как сообщает The Hill, инициатива вызвала жесткую критику со стороны законодателей-демократов от Нью-Мексико, подчеркнувших неприкосновенность истории и культуры региона. Сенатор-республиканец Майк Ли назвал новое название «довольно звучным».

Изначально публикация о переименовании штата появилась в сатирическом аккаунте в соцсети X. Фактчекинговое издание Snopes опровергло эти данные, подтвердив отсутствие каких-либо реальных документов в реестрах Белого дома.