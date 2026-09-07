Основные события партийной жизни и предвыборной кампании 31 августа—6 сентября

На минувшей неделе основное внимание политиков и экспертов было приковано к стартовавшим 31 августа на федеральных каналах теледебатам. Стартовые раунды оказались не слишком зажигательными, в том числе из-за формата: например, на Первом канале в дебатах участвуют одновременно все десять партий, каждая из которых получает всего по три минуты эфира.

Зато на «России-1» вечером 1 сентября завязалась весьма оживленная дискуссия, самым заметным участником которой стал «красный блогер» Николай Бондаренко (КПРФ). Он не только азартно спорил с тремя оппонентами и ведущим Владимиром Соловьевым, но и развлекал своих подписчиков видеороликами из телевизионного закулисья. Успех коммуниста оценили многие эксперты, но из избирательной кампании он, судя по всему, выбывает: 4 сентября вступило в силу решение суда о назначении кандидату административного штрафа за «демонстрацию экстремистской символики», что означает лишение его регистрации на выборах.

Повод не спорить, а объединиться в отстаивании общих ценностей партийцам дало начало учебного года. По давней традиции политики 1 сентября дружно отправляются в школы и вузы, но на этот раз они постарались привнести в эти рутинные мероприятия некоторую долю креатива. В остальном партии строго следовали своей повестке.

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