Пять человек погибли при столкновении самолета Amazon с автомобилями в Майами

Грузовой самолет Amazon выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Майами, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Судно протаранило несколько автомобилей. Погибли пять человек, еще пятеро пострадали.

По данным властей, самолет Boeing 767-300 компании 21 Air (оператор Amazon Air) прибыл из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико). После посадки борт пересек край ВПП и задел проезжавшие мимо автомобили. Трое из пяти пострадавших находятся в критическом состоянии. После крушения самолет загорелся. Аэропорт Майами временно приостанавливал работу, что привело к массовым задержкам рейсов.

«Мы столкнулись с крайне сложной ситуацией на месте происшествия»,— сказал начальник пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд Раед Джадалла.

В Amazon заявили, что сотрудничают с правоохранителями для выяснения причин катастрофы, назвав приоритетом помощь пострадавшим. Расследованием авиапроисшествия уже занимаются Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).