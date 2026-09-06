В США отменены два концерта российского скрипача Вадима Репина

Аннаполисский симфонический оркестр (ASO) отменил два концерта российского скрипача Вадима Репина. Мероприятия должны были пройти 6 и 7 ноября в штате Мэриленд.

«Оркестр и господин Репин пришли к выводу, что нынешняя ситуация не способствует успешному сотрудничеству и не отвечает интересам посетителей ASO, для которых беспрепятственное наслаждение живой музыкой является наивысшим приоритетом»,— написано в заявлении ASO.

Как указано в публикации, и Аннаполисский симфонический оркестр, и Вадим Репин разделяют стремление к прекращению продолжающихся боевых действий. В ASO также выразили надежду на возможность сотрудничества в будущем.

Вадим Репин и Аннаполисский симфонический оркестр должны были исполнить Концерт для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича.