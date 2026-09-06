Два человека погибли при атаках БПЛА в Белгородской области

Два человека погибли, еще двое пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

«В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте»,— указано в сообщении оперштаба.

В районе села Солоти Валуйского округа беспилотник ударил по объекту транспортной инфраструктуры. Пострадали двое мужчин. Их доставили в Старооскольскую окружную больницу. Лечение они продолжат амбулаторно.