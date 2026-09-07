«Базис» купил 70% компании Proto

Российский разработчик ПО «Базис» купил долю 70% в ООО «ПротоСервисез» (бренд Proto), разработчике платформы для наблюдаемости и анализа IT-систем. Сумма сделки не раскрывается. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе «Базиса».

ООО «ПротоСервисез» войдет в группу «Базис» как дочерняя, а ее финансовые результаты будут учитываться в отчетности группы. Сделка поможет «Базису» улучшить собственное предложение в области серверной виртуализации благодаря технологиям и экспертизе Proto. Покупка доли в компании позволила сократить цикл самостоятельной разработки технологий. По оценке «Базиса», создание собственного продукта обошлось бы компании в 3-4 раза дороже.

Полученные от «Базиса» средства Proto направит на развитие ИИ-платформы Proto Observability Platform и ее интеграцию с продуктами «Базиса». В пресс-релизе отмечается, что команда Proto сохранится и будет расширена. «Базис» ожидает, что совокупная выручка от технологий Proto в составе своей продуктовой экосистемы составит не менее 1 млрд руб. за пять лет.