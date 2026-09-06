31 спасателя направили на место схода лавины в горах Кабардино-Балкарии

Дополнительно на место схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии направили 31 спасателя. Они продолжают искать десятерых альпинистов, которые пропали там после схода снега. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В МЧС отметили, что работу спасателей усложняют рельеф и условия лавинной опасности. На месте продолжает работать спасательный Эльбрусский высокогорный отряд. Утром к спасательной операции привлекут вертолет Ми-8 МЧС России.

Спасатели эвакуировали с места происшествия трех пострадавших. Их доставили на вертолете в Нальчик, где передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Тела двух погибших планируют эвакуировать завтра.

Лавина сошла сегодня со склона Мижирги. Она накрыла 15 альпинистов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности