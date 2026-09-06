Три ребенка погибли при пожаре в доме в Нефтекамске

В Нефтекамске загорелась квартира в одноэтажном жилом доме, сообщила пресс-служба МЧС России по Башкирии. Погибли трое детей.

Пожар тушили 28 человек с помощью 13 единиц техники. В МЧС устанавливают, что стало причиной пожара. Открытое горение потушили на площади 50 кв. м. При разборе завалов спасатели нашли тела трех детей: мальчиков 12 и четырех лет, а также девочки шести лет.

На место происшествия выехали также сотрудники Следственного комитета и МВД. СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.