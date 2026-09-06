Eurometal предупредила о риске потери ЕС 300 тыс. рабочих мест из-за Китая

Ведущая европейская металлургическая торговая ассоциация Eurometal предупредила, что ЕС грозит потеря 300 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности до конца 2026 года из-за «колонизации» Китаем цепочек поставок комплектующих, сообщает The Guardian. Европейские компании вынуждены закупаться в Китае из-за дешевизны в том числе благодаря заниженному курсу юаня и отсутствию пошлин на углеродные выбросы, в отличие от европейских производителей. Китай имеет рекордный профицит торгового баланса с блоком в размере €1 млрд в день.

7 сентября в Брюсселе у штаб-квартиры Еврокомиссии пройдет акция с десятью гробами, на которых будут надписи: «конкурентоспособность ЕС», «рабочие места в индустрии» и «европейские заводы». Протест призван привлечь внимание властей к тому, что Китай целенаправленно внедряется в ключевые цепочки поставок, чтобы контролировать полную цепочку создания стоимости.

Глава Eurometal Александр Юлиус подчеркнул, что Китай хочет быть поставщиком не сырья, а компонентов и Еврокомиссии нужно бороться не с последствиями его экспансии, а с «вирусом» в виде зависимости от китайского импорта.

Екатерина Наумова