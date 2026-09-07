Доля успешных фишинговых атак на российские компании выросла до 43%

В 2026 году сотрудники российских компаний стали чаще открывать фишинговые письма: доля успешных атак составила 43% против 40% годом ранее, следует из данных «МегаФона» и «Лаборатории Касперского». При этом количество переходов по мошенническим ссылкам после прочтения сократилось до 22% против 40% в 2025 году.

Доля сотрудников, открывающих опасные вложения из писем, снизилась с 9% в 2025-м до 7% в текущем году. Однако до 11,3% вырос показатель компрометации информации, когда пользователь не только перешел по ссылке, но и ввел свои учетные данные. Два прошлых года показатель не превышал 10%.

Современные фишинговые лендинги визуально неотличимы от оригинала, копируют формы входа в «Госуслуги» или банк-клиент, что и повышает вероятность ввода учетных данных среди тех, кто дошел до этого этапа, говорит гендиректор Secure-T (входит в ГК «Солар» «Ростелекома») Харитон Никишкин. Доходят до него либо менее подготовленные сотрудники, либо случайно перешедшие по ссылке, либо те, кто попал на качественно сделанную поддельную страницу.

Подробнее читайте в материале «Имитация госструктур набирает популярность».