Хинштейн рассказал о ситуации с бензином в Курской области

Ситуация со снабжением Курской области бензином остается непростой. Об этом глава региона Александр Хинштейн сообщил в интервью ИС «Вести». При этом он отметил, что нефтекомпании увеличили поставки в регион по запросу региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Очередей на заправках нет. Но ситуация далека от идеальной, однако лучше, чем у многих других регионов, в том числе у наших соседей, — сказал господин Хинштейн. — Ранее мы с основными нефтяными компаниями договорились о системной совместной работе. Они увеличили объемы поставок, учитывая особенности и специфику нашего региона, и выдерживают объемы поставок».

Александр Хинштейн отметил, что ситуация усугубляется большим количеством частных заправок в регионах. По его словам, у них, в отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний, нет постоянного источника топлива. «У них, увы, цены выше и не всегда есть бензин»,— добавил глава Курской области.