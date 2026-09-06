В Краснодаре кандидат от «Новых людей» Барашков заявил о выходе из партии

Александр Барашков, директор краснодарской компании «Гагаринг», кандидат в Госдуму по 51-му одномандатному округу от партии «Новые люди», в своем Telegram-канале заявил о выходе из партии. Причиной стало решение партийного руководства об отстранении кандидата Барашкова от выборной кампании в округе.

В обращении к своим сторонникам господин Барашков извинился за сложившуюся ситуацию. Предприниматель выразил сожаление по поводу того, что ему пришлось потратить на кампанию «Новых людей» средства, на которые он мог бы закупить технику для бойцов в зоне СВО. Компания «Гагаринг» занимается разработкой и производством радиоэлектронного оборудования, в том числе для устройств для противодействия беспилотникам.

Поводом для отзыва кандидатуры Александра Барашкова по одномандатному округу стали нарушения регламента кампании: кандидат несвоевременно представил в предвыборный штаб агитационные материалы. В Telegram-канале господин Барашков весьма резко высказался о своих однопартийцах и заявил о намерении отозвать свою кандидатуру также из партийных списков. Связаться с представителями регионального отделения партии «Новые люди» “Ъ” не удалось. На сайте избирательной комиссии Краснодарского края Александр Барашков указан в качестве кандидата по 51-му одномандатному округу и по партийному списку.

Анна Перова, Краснодар