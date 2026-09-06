Кими Антонелли порадовал домашних

Кими Антонелли 6 сентября одержал самую, пожалуй, яркую победу в своей еще непродолжительной карьере. 20-летний гонщик Mercedes стал победителем Гран-при Италии. Мало того что стартовал он с 19-го места. Он еще стал первым за 60 лет итальянцем, сумевшим первенствовать в Монце. Вторым к финишу прибыл напарник Антонелли по команде Джордж Рассел. Замкнул тройку призеров Макс Ферстаппен из Red Bull.

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Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Кими Антонелли

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Итальянская публика, до отказа заполнившая трибуны автодрома в Монце, наверное, не ждала ничего выдающегося от Кими Антонелли. Да, молодой лидер чемпионата, очевидный претендент номер один на титул, уже может соревноваться в популярности на родине даже с топовыми футболистами. В иной ситуации толпа тифози ждала бы от него только победы.

Но Антонелли перед гонкой сменили двигатель. Получилось, что Mercedes превысил лимит, установленный на сезон. Это карается штрафом в виде старта с последнего места (в реальности с учетом наказаний, полученных другими гонщиками, Антонелли оказался на 19-м месте). Выбраться из такой ямы на вершину можно, конечно. Но это задача чрезвычайно сложная. Такое бывало, конечно. Но весьма нечасто. Впрочем, у итальянцев ведь всегда есть Ferrari. Да, за «Скудерию» гоняются Льюис Хэмилтон (Великобритания) и Шарль Леклер (Монако), но на национальную принадлежность гонщиков «красных» тифози уже давно не обращают внимания.

Каково же было разочарование итальянской публики, когда сначала Леклер после старта просто вытолкнул с трассы Хэмилтона (последнему это стоило потери нескольких мест), а совсем скоро уже сам не справился с управлением и улетел в отбойник.

Удар, откровенно говоря, был страшным. Спортсмен серьезного ущерба здоровью вроде бы избежал, хотя признался, что из-за перегрузки в момент удара он какое-то время плохо видел одним глазом. Зато не удалось избежать ущерба в виде нервного потрясения фанам: многие на трибунах просто рыдали от разочарования. Они не подозревали, что пройдет не так много времени и у них появится шикарнейший повод для ликования.

Авария Леклера вынудила директорат гонки остановить заезд. К моменту появления красных флагов в лидеры вырвался Джордж Рассел. Он оказался единственным из топовых гонщиков, успевшим обогнать Пьера Гасли (француз из Alpine стал сенсацией квалификации, умудрившись выиграть ее). Впрочем, было понятно, что и другие представители высшей лиги с Гасли разберутся. Когда гонка спустя 40 минут все же началась заново и снова стартом с места, складывалось впечатление, что это будет день именно Рассела. Но совсем недолго.

Антонелли, который вроде бы должен был как-то мучительно пробивать себе дорогу наверх в надежде зацепить хоть какие-то очки, внезапно всплыл на шестом месте. Окажись он так высоко где-нибудь после экватора гонки, никто бы не удивился. Но он, получается, просто прошивал пелотон насквозь. Прошло еще несколько кругов, и Антонелли оказался третьим, потеснив Оскара Пиастри (McLaren). На 16-м круге итальянец догнал и обогнал Макса Ферстаппена. А на 18-м сцепился уже с Расселом и после пары обменов позициями вышел вперед.

Ключевой момент гонки случился с десяток кругов спустя. Лэнс Стролл (Aston Martin) сломался в неудачном месте, был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Антонелли, а следом за ним Ферстаппен шансом сменить резину с минимальной потерей времени воспользовались. Рассел остался на трассе.

Расчет и Рассела, и Антонелли был понятен. Первый надеялся дотянуть на имевшемся комплекте резины, второй рассчитывал на получение преимущества ближе к концу гонки.

Но когда итальянец стал привозить напарнику по Mercedes по 0,8 сек. на круге, стало понятно, что сыграет именно его ставка. Да, был шанс на то, что его чуть задержат другие оказавшиеся впереди гонщики, но ничего у них не вышло. Так что вскоре Антонелли принялся уже за Рассела. Первую атаку британец отразил. Причем так, что Антонелли еще и в гравий выехал. Но второй заход у итальянца получился куда чище. Он оторвался от преследователей и довел дело до победы. Вторым финишировал Рассел, третьим — Ферстаппен. Ну а Антонелли, которому Монца устроила стоячую овацию, поскольку он стал первым за 60 лет итальянцем, сумевшим победить на легендарной трассе (в 1966 году первенствовал Лудовико Скарфьотти на Ferrari — это была первая и последняя его победа), ликовал от счастья и говорил, что и подумать не мог, что все сложится настолько удачно.

Добавим, что благодаря победе в Италии Антонелли упрочил свое лидерство в чемпионате мира. Идущего вторым Рассела он опережает на 66 очков. Занимающий третье место Хэмилтон отстал от лидера на 76 очков.

Александр Петров