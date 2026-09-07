Вместе для дискуссий

“Ъ” продолжает рассказывать о главных событиях партийной жизни и о том, как они могут отразиться на результатах выборов в Госдуму. На минувшей неделе основное внимание политиков и экспертов было приковано к стартовавшим на федеральных каналах теледебатам, и некоторые из них даже оказались весьма бурными. А начало нового учебного года дало всем партийцам возможность креативно отметить День знаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

31 августа на федеральных телеканалах начались партийные дебаты. Стартовые раунды оказались не слишком зажигательными, в том числе из-за формата: например, на Первом канале в дебатах участвуют одновременно все десять партий, каждая из которых получает всего по три минуты эфира. Зато на «России-1» вечером 1 сентября завязалась весьма оживленная дискуссия, самым заметным участником которой стал «красный блогер» Николай Бондаренко (КПРФ). Он не только азартно спорил с тремя оппонентами и ведущим Владимиром Соловьевым, но и развлекал своих подписчиков видеороликами из телевизионного закулисья.

Успех коммуниста оценили многие эксперты, но из избирательной кампании он, судя по всему, выбывает: 4 сентября вступило в силу решение суда о назначении кандидату административного штрафа за «демонстрацию экстремистской символики», что означает лишение его регистрации на выборах.

Повод не спорить, а объединиться в отстаивании общих ценностей партийцам дало начало учебного года. По давней традиции политики 1 сентября дружно отправляются в школы и вузы, но на этот раз они постарались привнести в эти рутинные мероприятия некоторую долю креатива. Например, единороссы отправили лидеров своего партсписка в «профильные» учебные заведения: военкор Евгений Поддубный встретился с кадетами в Петрозаводске, а детский омбудсмен Мария Львова-Белова посетила Госпитальную школу в онкоцентре им. Дмитрия Рогачева. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий нанес визит в Самарский университет им. академика Королева, особо подчеркнув, что этот вуз много лет назад посещал Владимир Жириновский. А эсеры во главе с вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым провели в одной из московских школ «Открытый урок наоборот», на котором дети вызывали к доске взрослых и задавали им вопросы.

В остальном партии строго следовали своей повестке.

Для «Единой России» главным днем недели стало 5 сентября, когда с пятеркой лидеров ее федерального списка встретился Владимир Путин, а один из этой пятерки — мэр Москвы Сергей Собянин — был удостоен звания Герой Труда. Встреча с президентом и объявление о награждении градоначальника были приурочены к традиционно масштабному празднованию Дня Москвы, что дало повод лишний раз напомнить россиянам об успехах столицы и о ее важном вкладе в развитие всей страны.

КПРФ в середине недели отпраздновала возвращение на выборы в алтайский краевой парламент коммунистки Людмилы Клюшниковой, назвав это «еще одной победой» вслед за восстановлением на думских выборах по одномандатному округу в Самарской области действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. Правда, фактическая потеря Николая Бондаренко надежд на позитивный судебный тренд явно не оправдывает. Зато сайт КПРФ отметил 100-летие советского актера Евгения Леонова, не преминув указать, что он был «членом КПСС с 1955 года».

Наконец, еще три партии на неделе активно отрабатывали повестку ЖКХ. ЛДПР на форуме в Москве «ЖКХ: решаем проблемы» выступила против повышения стоимости услуг ЖКХ без роста их качества и объявила сбор жалоб граждан на «недобросовестную работу управляющих компаний». «Справедливая Россия» провела пресс-конференцию, на которой напомнила избирателям о своих многочисленных инициативах на «коммунальную тему». А «Новые люди» в начале недели выдвинули идею учреждения института жилищного омбудсмена, а в выходные собрали форум региональных домовых активистов, которые это предложение партийцев горячо одобрили.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Думские партийцы на прошлой неделе продолжали подкреплять свои агитационные кампании программными законодательными инициативами. Подобными законопроектами отметились все четыре оппозиционные фракции.

«Новые люди» вновь озаботились проблемой контента, созданного искусственным интеллектом, предложив дать посетителям интернет-ресурсов, использующих рекомендательные технологии, возможность вводить запрет на ИИ-материалы. Справороссы, тоже в развитие своей коронной темы, внесли проект «О мерах по обеспечению эффективности использования объектов ЖКХ». Его основную идею кратко описал лидер партии Сергей Миронов: «Если компания не занимается ремонтом и содержанием сетей, коммунальное хозяйство надо изымать и передавать в пользу государства».

Свою любимую тему подняли и либерал-демократы, подготовив поправки о запрете на въезд в РФ членам семей мигрантов (ранее аналогичный проект вносили и эсеры). А коммунисты позаботились о детях из студенческих семей, которых не удалось устроить в детсад, и предложили обязать регионы выплачивать таким родителям ежемесячную компенсацию.

Еще два внесенных на этой неделе законопроекта можно считать примером взаимопроникновения партийных программ. Так, считающиеся либералами «Новые люди» взялись за «социалку», предложив выделять многодетным семьям специальные места на автопарковках у торговых центров. А справороссы поднялись на защиту предпринимателей, которых как раз принято считать традиционным электоратом «Новых людей», выступив за возвращение НДС в 20% и порога упрощенной системы налогообложения в 60 млн руб.

Владимир Путин встретился с первой пятеркой «Единой России» (ЕР), еще раз дав сигнал о том, что поддерживает партию. В День Москвы людям снова напомнили об успехах Сергея Собянина как мэра, а сам он получил Героя Труда. Не могу сказать, что у ЕР были суперкрутые выступления на дебатах, но консервативно и вполне достойно она эту тему отработала.

«Новые люди», кажется, единственная партия, которая к дебатам подготовилась как к отдельному проекту. Ее кандидаты отличаются и визуально, и стилистически, и содержательно. Из сильных выступлений я бы отметил Сардану Авксентьеву и Александра Хуруджи, которые выиграли у своих оппонентов. У ЛДПР очень плохая рекламная кампания и слабая «событийка». Они постоянно проводят какие-то форумы, но оттуда нет никакого вирусного контента. Плюс провальное выступление на дебатах.

КПРФ на дебатах выпустила Николая Бондаренко, он произвел много вирусного контента. С другой стороны, провальное выступление Олега Смолина и очень вялое — Нины Останиной фиксируют партию в старом электоральном поле, не привлекая новых избирателей. Рекламные ролики у КПРФ очень кринжовые, с совсем сталинской стилистикой. У «Справедливой России» (СР) кампании вообще нет, но я бы отметил достойные выступления на дебатах Валерия Гартунга, Сергея Михеева и Михаила Делягина. Там эсеры выглядели достойнее и интереснее, чем унылые ЛДПР.

Такое ощущение, что партии парламентской оппозиции ведут себя осторожно, чтобы не совершить ошибок. Все стараются минимизировать риски и не пытаются любой ценой взять дополнительный процент избирателей.

Кампания «Единой России» разворачивается в привычной стилистике партии государства — начиная от символики и заканчивая выступлениями ее представителей. КПРФ старается сохранить и по возможности расширить свой электорат, у которого два элемента: идеологическое ядро и протестная периферия. Ролики на телеканалах в первую очередь ориентированы на консолидацию идеологического электората. ЛДПР сложнее по сравнению с прежними выборами ввиду отсутствия Жириновского и невозможности использования его образа по новому закону. Партии приходится исходить из этой реальности и работать с патриотическим электоратом, стремясь расшириться за счет социальных лозунгов. Но ЛДПР остается хорошо узнаваемым партийным брендом.

У «Новых людей» задача, с одной стороны, подчеркнуть роль партии, выступающей за обновление, которая уже принесла ей успех в 2021 году, а с другой — не зайти за «красные линии», выступая против ограничений и запретов. У «Справедливой России» негативный эффект дала новость о неучастии Миронова в кампании, но сейчас он сгладился. Партия продолжает работать и с патриотическим, и с социально ориентированным электоратом, и здесь ее ближайший конкурент сейчас — ЛДПР.

«Единая Россия» показывает школы, благоустройство, региональные проекты, поддержку семей и участников СВО. Это хорошо работает на телевидении и официальных площадках, но почти не создает политической интриги. ЕР подтверждает статус партии власти, однако на открытых цифровых площадках ее образ по-прежнему во многом формируют критики.

«Новые люди» выглядели наиболее инициативно. Партия работала с женской повесткой, образованием, автомобилистами, защитой животных, одинокими матерями, цифровыми ограничениями. И большинство заметных тем было создано самой партией, а не возникло вследствие скандала или внешнего упоминания. Слабое место — обилие инициатив пока не всегда складывается в понятный политический сюжет. КПРФ провела яркую, но чрезвычайно персонализированную неделю. Фактически партия оказалась равна Николаю Бондаренко: его дебаты, конфликты и выступления обеспечили основную динамику. Это дает КПРФ живую кампанию и мобилизует протестного избирателя, но и показывает дефицит других федеральных лиц. Возникает разрыв между энергичной цифровой партией Бондаренко и более традиционной партией Зюганова, сосредоточенной на исторической памяти и общих программных заявлениях.

ЛДПР действовала по шаблону ЕР: ипотека, ЖКХ, поддержка родителей, школьная инфраструктура, миграционная политика. Но наиболее эмоциональный резонанс вновь обеспечили Жириновский и связанные с ним истории. «Справедливая Россия» оказалась в самом сложном положении: неделю во многом определяли сообщения о здоровье Сергея Миронова, а не кампания партии. Социальных предложений было много (алименты, ипотека, цены, пенсии, поддержка семей), но они не сложились в единый образ. Главная проблема СР не в отсутствии активности, а в отсутствии события или героя, способного собрать эту активность в заметную кампанию.