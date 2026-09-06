Оперштаб Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ на регион

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Повреждения получили частные дома и коммерческие объекты.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому, после чего постройка загорелась. Еще один дом полностью сгорел после удара БПЛА. В другом доме были повреждены кровля, остекление, входная дверь, внутренняя отделка.

Коммерческие объекты были повреждены в двух селах — Серетино и Колыхалино. В районе села Солоти из-за удара дрона поврежден объект транспортной инфраструктуры. В поселке Октябрьский загорелся частный дом, еще один получил повреждения. В поселке Ракитное при взрыве дрона был поврежден легковой автомобиль.